Мосгорсуд оставил продюсера Reuters в СИЗО по делу об экстремизме
Мосгорсуд оставил под стражей арестованного по делу об экстремизме продюсера новостной службы Reuters Константина Габова. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем телеграм-канале.
27 апреля 2024 года Басманный районный суд Москвы арестовал Габова на два месяца по обвинению в участии в экстремистском сообществе.
По версии суда, Габов принял участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале соратников Алексея Навального. По ч. 2 ст. 282.1 Уголовного кодекса журналисту грозит до шести лет лишения свободы.
Габов подал апелляционную жалобу на решение об аресте. Однако Мосгорсуд не удовлетворил ее, и журналиста оставили в СИЗО.
Reuters не сообщал о задержании своего сотрудника, о работе Габова стало известно из публикации суда. ТАСС называл его бывшим продюсером Reuters.
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