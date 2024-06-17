Мосгорсуд оставил продюсера Reuters в СИЗО по делу об экстремизме

Константин Габов (Фото: пресс-служба судов города Москвы)

Мосгорсуд оставил под стражей арестованного по делу об экстремизме продюсера новостной службы Reuters Константина Габова. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем телеграм-канале.

27 апреля 2024 года Басманный районный суд Москвы арестовал Габова на два месяца по обвинению в участии в экстремистском сообществе.

По версии суда, Габов принял участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале соратников Алексея Навального. По ч. 2 ст. 282.1 Уголовного кодекса журналисту грозит до шести лет лишения свободы.

Габов подал апелляционную жалобу на решение об аресте. Однако Мосгорсуд не удовлетворил ее, и журналиста оставили в СИЗО.

Reuters не сообщал о задержании своего сотрудника, о работе Габова стало известно из публикации суда. ТАСС называл его бывшим продюсером Reuters.