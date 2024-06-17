Ячейка «Исламского государства» готовила нападение на футболистов «Реала»

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Полиция Испании задержала девять членов местной ячейки «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которые планировали нападения на футболистов «Реал Мадрида». Об этом пишет испанская газета El Confidencial со ссылкой на источники, близкие к участникам операции.

Задержание проходило в рамках операции против испанской ячейки ИГ, в которой с испанскими полицейскими сотрудничали власти Нидерландов, Германии, Франции, Эстонии, Румынии и Исландии.

Так, неделю назад полиция Испании вместе с Европолом и ФБР США ликвидировала один из крупнейших пропагандистских центров, связанных с ИГ. Под его контролем находились СМИ и компании по производству видео, которые распространяли в том числе в соцсетях «радикальный контент на множестве языков, включая испанский».

В разных городах Испании по этому делу были задержаны девять человек, двое из них арестованы. От ИГ им было дано задание атаковать автобус футболистов клуба «Реал Мадрид» в тот момент, когда они будут находиться рядом с болельщиками.

Второе задание заключалось в атаке на стадион Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Преступникам приказали зайти в толпу, отвлечь охрану с помощью самодельной взрывчатки и «решительно продвигаться к главной цели».

В конце мая во Франции полиция задержала 18-летнего уроженца Чечни, которого заподозрили в подготовке террористической атаки на стадион «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене во время матчей, которые должны пройти там в рамках Олимпийских игр.

По данным ведомства, он «хотел напасть не только на зрителей, но и на полицию и умереть мученической смертью». Обвиняемый свою причастность к подготовке атаки отвергает.