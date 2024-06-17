Гладков рассказал о раненых в Грайвороне, которые сами пришли в больницу

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Еще одно село в Грайворонском городском округе Белгородской области подверглось атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее он рассказывал о последствиях атаки дронов на округ. О пострадавших тогда не сообщалось.

На этот раз под обстрел попало село Гора-Подол. «По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей. Две женщины и мужчина с минно-взрывными травмами и контузией самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ», — сказал Гладков. Он заверил, что им оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, по информации главы региона, в селе из-за обстрела в четырех квартирах двух многоквартирных домов выбиты окна, также различные повреждения получили пять частных домов. Еще в социальном объекте и административном здании повреждены входные группы и остекление, добавил Гладков.

Он сообщал, что в селе Козинка взрывное устройство привело к задымлению кровли дома, в селе Глотово повреждения получили четыре автомобиля. Также повреждены линии электропередачи, свет пропал в поселках Совхозный, Казачок, Горьковский, Чапаевский и в селе Головчино.