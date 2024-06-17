При столкновении поездов в Индии погибли 15 человек, 60 пострадали

Товарный и пассажирский поезда столкнулись в штате Западная Бенгалия на востоке Индии, в результате погибли по меньшей мере 15 человек, еще 60 пострадали. Об этом сообщает Press Trust of India со ссылкой на официальные лица.

Издание India Today ранее сообщило о девяти погибших и 36 пострадавших.

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Среди жертв — два машиниста товарного поезда, а также охранник пассажирского, уточняет издание. Число погибших может возрасти, поскольку работы на месте происшествия не закончены. Раненых доставили в больницу.

Министр железных дорог Ашвини Вайшнав в Х объявил о предоставлении выплат родственникам погибших и пострадавшим. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родным жертв трагедии.

В июне 2023 года в индийском штате Одиша столкнулись пассажирский и товарный поезда. Несколько вагонов упали на соседний путь — там в них врезался еще один пассажирский поезд. Жертвами аварии стали почти 300 человек, а произошла она из-за изменений в системе электронной блокировки.