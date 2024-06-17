В Индии столкнулись пассажирский и товарный поезда. Видео

Товарный поезд врезался в пассажирский, пока известно о нескольких пострадавших. В Индии изношенная система железных дорог, на которых регулярно происходят аварии. В 2017–2021 годах в них погибло свыше 100 тыс. человек

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Товарный и пассажирский поезда столкнулись в штате Западная Бенгалия на востоке Индии, сообщила главный министр штата Мамата Банерджи в Twitter (переименован в X).

«К месту происшествия были срочно доставлены сотрудники МЧС, врачи скорой помощи и аварийно-спасательные бригады для проведения спасательных работ и оказания медицинской помощи», — добавила она.

Авария произошла из-за того, что товарный поезд врезался во впереди стоящий пассажирский. Несколько человек пострадали, сведений о погибших нет. Спасательная операция ведется в условиях сильного ливня.

В Индии регулярно происходят аварии на железной дороге. В 2021 году в результате почти 18 тыс. железнодорожных происшествий по всей стране погибло более 16 тыс. человек. Всего в 2017–2021 годах в Индии погибло свыше 100 тыс. человек в происшествиях, связанных с поездами. Две трети (67,7%) происшествий на железной дороге связаны со столкновениями поездов с автомобилями и падением людей с поездов.

Последнее время стало «десятилетием деградации» индийских железных дорог, оценивал глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш. В Индии одна из самых протяженных и сложных железных дорог в мире, построенная в эпоху британского колониализма: свыше 64 тыс. км путей, 14 тыс. пассажирский поездов и 8 тыс. станций.

Прошлым летом в Индии произошла самая страшная железнодорожная катастрофа в истории страны: при столкновении пассажирского и товарного поездов более 280 человек погибли и более 1000 получили ранения. Причиной стали изменения в системе электронной блокировки — это сигнальная система, которая предотвращает столкновения поездов и регулирует интервалы движения.