В Кремле пообещали проанализировать просьбу об отмене виз с Грузией

Тбилиси, Грузия (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российские ведомства проанализируют обращение грузинской партии «Солидарность во имя мира» к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, соответствующий документ в Кремле еще не видели.

«Нет, честно говоря, я не видел, но если оно было, то мы его, значит, увидим. И конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение», — цитирует Пескова «РИА Новости».

15 июня 2024 года на съезде грузинской партии «Солидарность во имя мира» прозвучало обращение к Путину с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии.

Международный секретарь партии Мамука Пипия попросил российского президента «амнистировать граждан Грузии, которые до смягчения визового режима вынужденно нарушили правила пребывания» в России или были депортированы. Еще он попросил облегчить правила трудоустройства для граждан Грузии в России и установить квоты на работу.

«Солидарность во имя мира» не состоит в грузинском парламенте. Партия была создана в декабре 2023 года. На съезде 15 июня 2024 года был избран новый председатель партии — Михаил Жгенти.

Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой в сентябре 2008 года, после того как Россия провела операцию «по принуждению к миру», а также признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. Интересы России и Грузии с тех пор представляют посольства Швейцарии в Москве и Тбилиси.