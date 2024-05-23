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Политика ,  
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Путин на выходных посетит Узбекистан

Ушаков сообщил, что Путин посетит Узбекистан 26–27 мая
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Владимир Путин на выходных — 26–27 мая — посетит Узбекистан, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил российского коллегу в республику в конце февраля.

«Пока могу сказать, что сегодня-завтра будет визит в Белоруссию, а в воскресенье-понедельник — визит в Узбекистан», — сказал Ушаков (цитата по «Интерфакс»). Он добавил, что стороны планируют подписать несколько совместных документов.

Мирзиёев заявил о подготовке к визиту Путина в Узбекистан
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Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев

Первый зарубежный визит на пятом президентском сроке Путин нанес в Китай. Он прибыл в Пекин 16 мая и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином сначала в узком, а затем в расширенном составе. Второй страной для визита Путин выбрал Белоруссию — он отправится туда вечером 23 мая.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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