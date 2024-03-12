Путин анонсировал поездку в Якутию в ближайшее время

Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент Владимир Путин пообещал в ближайшее время приехать в Якутию, об этом он сказал мэру Якутска Евгению Григорьеву на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

«В ближайшее время к вам обязательно приеду. По-моему, где-то завтра, послезавтра мы договорились с руководителем республики обсудить, какие именно вопросы мы должны будем обсуждать с ним на месте по плану развития», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

По словам президента, он совместно с главой Якутии Айсеном Николаевым наметит «основные точки».

В январе Путин на встрече с жителями Анадыря на Чукотке рассказал, что хотел поехать в Якутию, но визит пришлось отменить, поскольку самолет не смог сесть в аэропорту Якутска. Он отметил, что произошел сбой из-за транспортной системы, но пообещал все равно приехать в регион. Визит на Чукотку стал для Путина первым за все время его пребывания на посту президента, в Якутии он уже был.