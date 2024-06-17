Нарышкин: при отказе от предложения Путина для Украины условия станут жестче

Нарышкин рассказал, что будет при отказе Украины от предложения Путина

Сергей Нарышкин (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Если Украина откажется от предложений российского президента Владимира Путина, то следующие условия мира будут более жесткими, заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин, выступая 14 июня в МИДе, представил условия запуска переговорного процесса с Киевом. Среди них вывод украинских военных с территории ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей; нейтральный статус Украины и снятие санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение ультиматумом. Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон счел условия российского президента «неприемлемыми» с точки зрения Устава ООН, морали и здравого смысла.