Нарышкин рассказал, что будет при отказе Украины от предложения Путина
Если Украина откажется от предложений российского президента Владимира Путина, то следующие условия мира будут более жесткими, заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Путин, выступая 14 июня в МИДе, представил условия запуска переговорного процесса с Киевом. Среди них вывод украинских военных с территории ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей; нейтральный статус Украины и снятие санкций.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение ультиматумом. Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон счел условия российского президента «неприемлемыми» с точки зрения Устава ООН, морали и здравого смысла.
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