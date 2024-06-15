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Военная операция на Украине ,  
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Эксклюзив

В США не увидели заинтересованности России в переговорах с Украиной

В Совете нацбезопасности США не увидели интереса России к переговорам с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Условия Путина «неприемлемы» с точки зрения Устава ООН, морали и здравого смысла, считают в СНБ США. Ранее президент России предложил Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

США не видят заинтересованности России в добросовестном ведении переговоров по Украине, говорится в поступившем в РБК комментарии официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Эдриенн Уотсон по поводу предложенных президентом Владимиром Путиным условий мира.

«Теперь Владимир Путин говорит, что цена мира — позволить России оккупировать еще больше украинской территории. В мире нет страны, которая могла бы с невозмутимым видом сказать, что это приемлемо согласно Уставу ООН, международному праву, морали или здравому смыслу», — заявила Уотсон.

Она подчеркнула, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев и «работать с международным сообществом над созданием условий для справедливого и прочного мира в соответствии с принципами уважения суверенитета и территориальной целостности Устава ООН».

Путин предложил Украине условия мира. Главное
Политика
Владимир Путин

Путин накануне предложил мирный план, согласно которому Украина должна вывести свои войска из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской и Херсонской областей, которые были присоединены к России в сентябре 2022 года, а в международных договорах должен быть зафиксирован статус этих регионов, а также Крыма и Севастополя как российских. Речь идет в том числе о территориях в новых регионах, которые сейчас контролирует Киев (среди них — Херсон и Запорожье). Его план также включает отказ Киева от вступления в НАТО и отмену санкций против России. После того как последуют реальные шаги украинской стороны к выполнению этих условий, Москва незамедлительно будет готова прекратить огонь и начать переговоры, пояснил он, гарантировав беспрепятственный и безопасный отвод украинских сил.

Зеленский в ответ на предложение Путина заявил: «Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от посланий в прошлом». Он уверен, что, если условия Путина будут выполнены, Россия продолжит наступление.

Условия Путина ранее также отвергли глава Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, страны G7 не восприняли всерьез предложения президента России.

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Персоны
Елена Чернышова
При участии
Юлия Овчинникова
Россия Украина США Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

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