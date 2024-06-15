Песков рассказал об официальной реакции на мирную инициативу Путина

Дмитрий Песков (Фото: Владимир Астапкович / Sputnik / Reuters)

На предложение президента России Владимира Путина по Украине поступает официальная, но не продуктивная реакция, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Огромное количество официальной реакции, официальных заявлений неконструктивного характера», — сказал Песков.

Кремлю нечего передать странам — участницам переговоров по Украине в Бюргенштоке, добавил пресс-секретарь президента.

«Хотим собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии», — заключил Песков.

14 июня на встрече с руководством МИД России Путин изложил российские условия запуска мирного процесса с Украиной. В списке предложений — полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Также президент России заявил о необходимости нейтрального статуса Украины и ее демилитаризации и денацификации.

Зеленский назвал инициативу Путина ультиматумом, которому нельзя доверять. По его мнению, если эти условия будут выполнены, Россия не прекратит наступление. Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон назвал условия российского президента «неприемлемыми» с точки зрения Устава ООН, морали и здравого смысла.