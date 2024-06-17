Генконсул Китая картинкой показала разницу размеров G7 и остального мира

Фото: CGMeifangZhang / X

Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан показала различие в размерах «Большой семерки» (G7) и остального мира, картинку она опубликовала в своем X (Twitter).

«G7 = весь мир?» — спросила она.

В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония, а также Европейский союз. На картинке, опубликованной Мэйфан, все остальные страны Евросоюза не учитываются.

На недавнем саммите G7, который прошел 15–17 июня в итальянской области Апулия, лидеры «Большой семерки» назвали Китай помощником «российской военной машины», усиливающейся угрозой в Южно-Китайском море и своенравным экономическим игроком. Всего в итоговом коммюнике Китай упомянут 28 раз, почти все из них характеризуют Пекин как враждебную силу.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена, который присутствовал на саммите, сообщил журналистам, что, по мнению лидеров G7, конфронтация с Китаем будет только расти.

Страны G7 пообещали ввести ограничения «для предотвращения злоупотреблений и ограничения доступа к нашим финансовым системам для физических и юридических лиц в третьих странах, включая Китай, которые участвуют в этой деятельности». Как писала The New York Times, на такой формулировке настояли США.