Шольц рассказал о реакции стран G7 на мирную инициативу Путина

Условия Путина об урегулировании на Украине несерьезные и «имеют какое-то отношение» к саммиту в Швейцарии, считает Шольц. Президент России предложил Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Предложения президента России Владимира Путина об урегулировании конфликта на Украине не обсуждались на саммите G7, их не восприняли всерьез, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ZDF.

По словам Шольца, условия президента России «имеют какое-то отношение к мирному саммиту в Швейцарии». Мероприятие пройдет 15–16 июня, в нем примут участие 92 государства (в том числе Украина) и восемь организаций. В ходе него будут заложены основы для последующих мирных конференций, заявил канцлер Германии. «Это дипломатический посев, который мы сейчас поливаем, чтобы он стал больше», — сказал он, добавив, что от этого будет зависеть участие Москвы.

Шольц также выразил уверенность в том, что помощь Украине, анонсированная на саммите G7, будет оказана к концу года. «Теперь я совершенно уверен, что это удастся. Мы готовили это много месяцев, — сказал он. — Теперь Украина понимает, что получит поддержку. Это большая сумма, которую можно использовать как для обороны, так и для решения других задач».

Саммит G7 проходил 13–14 июня в итальянской области Апулия. В итоговом заявлении страны Группы семи объявили о выделении Украине кредитов в размере $50 млрд до конца 2024 года, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Последние, в свою очередь, останутся заблокированы до окончания боевых действий.

Путин в пятницу, 14 июня, выступая на встрече с руководством российского МИДа, предложил следующие условия прекращения огня и начала переговоров:

вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей;

нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины;

демилитаризация и денацификация Украины;

фиксация статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах;

отмена всех западных санкций против России.

В случае согласия Киева со стороны Москвы «в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», сказал президент России. Он также подчеркнул, что речь идет не о заморозке конфликта, а о его завершении. При отказе Украины, добавил глава государства, будут другие реалии на земле и условия переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия Путина «ультиматумом, которому нельзя доверять», и отверг их. В Кремле отреагировали на это заявление, указав на конструктивность и комплексность предложения главы государства.

Глава Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг не сочли мирными условия Путина и также их отвергли.