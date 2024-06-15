Шольц рассказал о реакции стран G7 на мирную инициативу Путина
Предложения президента России Владимира Путина об урегулировании конфликта на Украине не обсуждались на саммите G7, их не восприняли всерьез, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ZDF.
По словам Шольца, условия президента России «имеют какое-то отношение к мирному саммиту в Швейцарии». Мероприятие пройдет 15–16 июня, в нем примут участие 92 государства (в том числе Украина) и восемь организаций. В ходе него будут заложены основы для последующих мирных конференций, заявил канцлер Германии. «Это дипломатический посев, который мы сейчас поливаем, чтобы он стал больше», — сказал он, добавив, что от этого будет зависеть участие Москвы.
Шольц также выразил уверенность в том, что помощь Украине, анонсированная на саммите G7, будет оказана к концу года. «Теперь я совершенно уверен, что это удастся. Мы готовили это много месяцев, — сказал он. — Теперь Украина понимает, что получит поддержку. Это большая сумма, которую можно использовать как для обороны, так и для решения других задач».
Саммит G7 проходил 13–14 июня в итальянской области Апулия. В итоговом заявлении страны Группы семи объявили о выделении Украине кредитов в размере $50 млрд до конца 2024 года, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Последние, в свою очередь, останутся заблокированы до окончания боевых действий.
Путин в пятницу, 14 июня, выступая на встрече с руководством российского МИДа, предложил следующие условия прекращения огня и начала переговоров:
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вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей;
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нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины;
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демилитаризация и денацификация Украины;
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фиксация статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах;
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отмена всех западных санкций против России.
В случае согласия Киева со стороны Москвы «в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», сказал президент России. Он также подчеркнул, что речь идет не о заморозке конфликта, а о его завершении. При отказе Украины, добавил глава государства, будут другие реалии на земле и условия переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия Путина «ультиматумом, которому нельзя доверять», и отверг их. В Кремле отреагировали на это заявление, указав на конструктивность и комплексность предложения главы государства.
Глава Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг не сочли мирными условия Путина и также их отвергли.