Часть Новой Каховки осталась без света из-за обстрела
Пять сел и микрорайон Новой Каховки в Херсонской области остались без света после обстрела со стороны Украины, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Он уточнил, что без энергоснабжения остались 5,1 тыс. абонентов в микрорайоне Основа в Новой Каховке, а также селах Райское, Райское-2, Тополевка, Обрывки, Масловка и Днепряны.
«Ведутся ремонтно-восстановительные работы», — добавил Сальдо.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон контролирует Украина.
В понедельник глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении газопровода на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории.
Регион регулярно попадает под обстрелы. В частности, 14 июня при обстреле города Алешки пострадала женщина 1970 года рождения.
Упал — поднялся.
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