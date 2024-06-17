Часть Новой Каховки осталась без света из-за обстрела

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Пять сел и микрорайон Новой Каховки в Херсонской области остались без света после обстрела со стороны Украины, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что без энергоснабжения остались 5,1 тыс. абонентов в микрорайоне Основа в Новой Каховке, а также селах Райское, Райское-2, Тополевка, Обрывки, Масловка и Днепряны.

«Ведутся ремонтно-восстановительные работы», — добавил Сальдо.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон контролирует Украина.

В понедельник глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении газопровода на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории.

Регион регулярно попадает под обстрелы. В частности, 14 июня при обстреле города Алешки пострадала женщина 1970 года рождения.