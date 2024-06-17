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Военная операция на Украине ,  
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В подконтрольной Киеву части Херсонской области повредили газопровод

Прокудин: в подконтрольной ВСУ части Херсонской области взорвали газопровод
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Объект критической инфраструктуры и газопровод повреждены в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В ноябре того же года российские войска отошли из Херсона на левый берег Днепра. Украина контролирует правый берег Днепра.

11 июня 2024 года Прокудин сообщил, что еще один объект критической инфраструктуры получил повреждения. По его словам, несколько населенных ударов подверглись ударам в ночь на 11 июня.

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Теги
Херсонская область инфраструктура Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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