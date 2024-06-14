При обстреле херсонских Алешек пострадала женщина

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При обстреле города Алешки в Херсонской области была ранена женщина, сообщил в телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо.

«В Алешках в результате обстрела жилого сектора украинскими террористами множественные ранения получила женщина 1970 года рождения. Пострадавшая доставлена в больницу, ее жизнь вне опасности», — написал он.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Город Алешки расположен на левом берегу Днепра, который контролирует российская сторона. Правый берег реки и город Херсон контролирует Украина.

Алешки неоднократно подвергались обстрелам за время военной операции. Один из последних ударов по городу нанесли 13 апреля. Как сообщил Сальдо, тогда погиб один человек, еще трое пострадали.