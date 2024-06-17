Аналитики назвали самые дорогие города для проживания экспатов

В тройку самых дорогих городов для экспатов вошли Гонконг, Сингапур и Цюрих

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Гонконг и Сингапур снова возглавили список самых дорогих городов мира для иностранцев, следует из отчета Mercer.

В отчете рассмотрели стоимость жизни в 226 городах. Ее рассчитывали на основе 200 параметров, в том числе стоимости транспорта, еды, одежды, товаров для дома и развлечений. В рейтинге не представлена Россия.

В пятерку вошли три швейцарских города — Цюрих, Женева и Базель. Они сохранили лидерство с прошлого года. В топ-10 из европейских городов также представлен Лондон — британская столица заняла восьмое место.

Самым дорогим городом в США стал Нью-Йорк — он занял седьмое место, опустившись на одну строчку, десятку завершил Лос-Анджелес.

Дубай поднялся в рейтинге на третье место и стал самым дорогим городом на Ближнем Востоке, на втором месте в регионе — Тель-Авив, он опустился на восемь позиций и занял 16-е место. За ним следует Абу-Даби — 43-е место.

Помимо Гонконга и Сингапура в число других самых дорогих азиатских городов вошли Шанхай (23-е место), Пекин (25-е место) и Сеул (32-е). На нижних строчках рейтинга оказалась в том числе столица Киргизии Бишкек — он занял 223-е из 226 мест.

Самым дорогим городом Тихоокеанского региона стал Сидней — он занял 58-е место.

Глобальный опрос Gallup International, который проходил в августе—октябре 2022 года, показал: каждый третий житель планеты (36%) хотел бы эмигрировать. В России о желании переехать сообщили 15%. Компания по релокации Finion в мае 2024 года подсчитала, что в страну вернулись от 40 до 45% россиян, которые уехали после начала военной операции на Украине.