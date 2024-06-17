 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Финансы ,  
0 

Аналитики назвали самые дорогие города для проживания экспатов

В тройку самых дорогих городов для экспатов вошли Гонконг, Сингапур и Цюрих
Фото: Lars Baron / Getty Images
Фото: Lars Baron / Getty Images

Гонконг и Сингапур снова возглавили список самых дорогих городов мира для иностранцев, следует из отчета Mercer.

В отчете рассмотрели стоимость жизни в 226 городах. Ее рассчитывали на основе 200 параметров, в том числе стоимости транспорта, еды, одежды, товаров для дома и развлечений. В рейтинге не представлена Россия.

В пятерку вошли три швейцарских города — Цюрих, Женева и Базель. Они сохранили лидерство с прошлого года. В топ-10 из европейских городов также представлен Лондон — британская столица заняла восьмое место.

Самым дорогим городом в США стал Нью-Йорк — он занял седьмое место, опустившись на одну строчку, десятку завершил Лос-Анджелес.

Дубай поднялся в рейтинге на третье место и стал самым дорогим городом на Ближнем Востоке, на втором месте в регионе — Тель-Авив, он опустился на восемь позиций и занял 16-е место. За ним следует Абу-Даби — 43-е место.

Помимо Гонконга и Сингапура в число других самых дорогих азиатских городов вошли Шанхай (23-е место), Пекин (25-е место) и Сеул (32-е). На нижних строчках рейтинга оказалась в том числе столица Киргизии Бишкек — он занял 223-е из 226 мест.

Самым дорогим городом Тихоокеанского региона стал Сидней — он занял 58-е место.

В России стало меньше желающих эмигрировать
Общество
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Глобальный опрос Gallup International, который проходил в августе—октябре 2022 года, показал: каждый третий житель планеты (36%) хотел бы эмигрировать. В России о желании переехать сообщили 15%. Компания по релокации Finion в мае 2024 года подсчитала, что в страну вернулись от 40 до 45% россиян, которые уехали после начала военной операции на Украине.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
релокация рейтинги экспаты

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Компания по релокации оценила долю вернувшихся в Россию
Политика
Эксперты оценили долю вернувшихся в Россию релокантов
Политика
Ученые сообщили о возвращении 15% релокантов в Россию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
Над Белгородской областью сбили беспилотник Политика, 11:48
В ВМС Украины не увидели смысла в уничтожении Крымского моста Политика, 11:47
Украина сыграет с аутсайдером без ведущего игрока. Интриги дня Евро-2024 Спорт, 11:42
Нарышкин рассказал, что будет при отказе Украины от предложения Путина Политика, 11:42
Сделал «соковыжималку» из бизнеса: топ-5 главных ошибок руководителей Pro, 11:41
Нетаньяху распустил военное правительство Политика, 11:38
Генконсул Китая картинкой показала разницу размеров G7 и остального мира Политика, 11:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Брянский губернатор назвал численность теробороны Политика, 11:19
Маск заявил, что в будущем чип Neuralink заменит смартфон Технологии и медиа, 11:15
Названы районы Москвы с наибольшими темпами роста цен на вторичное жилье Недвижимость, 11:14
Токен проекта zkSync с инвестициями в $458 млн дебютировал на биржах Крипто, 11:06
МВД объявило в розыск главреда «Важных историй» Политика, 11:05
«Инвестпалата» не нашла в санкциях против Мосбиржи угрозы обмену активами Инвестиции, 11:01
Часть Новой Каховки осталась без света из-за обстрела Политика, 11:01