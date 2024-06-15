В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе действует сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Тревогу также объявили в Шебекинском городском округе, сообщили в мэрии.
Местных жителей призвали спуститься в подвалы.
Белгородская область с начала Россией военной операции регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
В середине июня после обстрела в Шебекино обрушился подъезд пятиэтажки. В результате погибли пять человек. Шестерых жильцов спасатели сняли с крыши дома.