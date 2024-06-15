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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков: в Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе действует сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Тревогу также объявили в Шебекинском городском округе, сообщили в мэрии.

Местных жителей призвали спуститься в подвалы.

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Фото:John Moore / Getty Images

Белгородская область с начала Россией военной операции регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

В середине июня после обстрела в Шебекино обрушился подъезд пятиэтажки. В результате погибли пять человек. Шестерых жильцов спасатели сняли с крыши дома.

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Теги
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Белгородская область Вячеслав Гладков ракетная опасность Белгород
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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