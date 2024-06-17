На похоронах вице-президента Малави насмерть сбили четырех человек

Саулос Чилима (Фото: Reuters TV / Eldson Chagara / File Photo / Reuters)

Четыре человека погибли во время проезда похоронной процессии вице-президента Малави Саулоса Чилимы, передает Malawi 24.

Инцидент произошел в родной деревне погибшего политика — Нчеу. Тысячи зрителей собрались посмотреть, как проезжает катафалк в сопровождении полицейских и военных. Некоторые перекрыли дорогу, требуя показать гроб.

Один из автомобилей похоронной колонны не справился с управлением и сбил несколько пешеходов. По данным издания, двое, в том числе беременная женщина, погибли на месте, еще двое скончались по прибытии в больницу.

Представитель полиции Питер Калая сообщил AFP, что в результате аварии есть еще 12 пострадавших.

Самолет, на борту которого находился Чилима и еще девять человек, пропал с радаров вечером 10 июня. На следующий день администрация президента Малави подтвердила гибель всех находившихся на борту.

Вице-президенту был 51 год, у него остались жена и двое детей. Пост Чилима занимал с 2014 года.