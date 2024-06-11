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Политика ,  
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Обломки на склоне. Место крушения самолета вице-президента Малави

Появились кадры с обломками на месте крушения самолета вице-президента Малави

Фото: aomenya / X
Фото: aomenya / X
Фото: aomenya / X
Фото: aomenya / X
Фото: aomenya / X
Фото: aomenya / X

Вечером 10 июня самолет, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Чилима, пропал с радаров. По информации канцелярии президента страны, самолет сил обороны государства пропал вскоре после вылета из столицы страны Лилонгве. Чилима летел на похороны бывшего министра юстиции Ральфа Касамбары.

Утром 11 июня The Sun со ссылкой на администрацию президента Малави сообщила, что Чилима и девять сопровождающих его лиц на борту погибли в результате авиакатастрофы. Самолет нашли в лесу Чикангава.

Лидер Малави объявил национальный день траура и приказал, чтобы все флаги были приспущены с сегодняшнего дня до похорон. На борту разбившегося самолета также находилась бывшая первая леди Патриси Шанил Мулузи, которая была женой второго президента Малави Бакили Мулузи. Политик занимал пост главы государства в 1994–2004 годах.

Малави — южноафриканское государство без выхода к океану, граничит с Мозамбиком, Замбией и Танзанией. 51-летний Чилима занимал пост вице-президента страны с 2014 года. У него остались жена и двое детей.

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Теги
Малави самолет авиакатастрофа

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