 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в авиакатастрофе
Вице-президент Малави Саулос Чилима летел на похороны экс-министра юстиции. Самолет с Чилимой и еще девятью пассажирами пропал с радаров вскоре после вылета из столицы Малави Лилонгве
Саулос Чилима
Саулос Чилима (Фото: malawi.gov.mw)

Самолет, на котором летел вице-президент Малави Саулос Чилима и девять сопровождавших его лиц, разбился, в авиакатастрофе никто не выжил, сообщила газета The Sun со ссылкой на администрацию президента.

«Самолет, на борту которого находился вице-президент, достопочтенный доктор Саулос Клаус Чилима, был найден сегодня утром в лесу Чикангава. К сожалению, все находившиеся на борту погибли в результате крушения», — уточнили в пресс-службе администрации президента.

Лидер Малави Лазарус Чаквера объявил национальный день траура и приказал, чтобы все флаги были приспущены с сегодняшнего дня до похорон. В разбившемся самолете, помимо вице-президента, летела бывшая первая леди Патриси Шанил Мулузи. Она была женой второго президента Малави Бакили Мулузи, который занимал пост лидера страны с 1994 по 2004 год.

Вице-президенту Малави Саулосу Чилиме был 51 год, у него остались жена и двое детей. Пост вице-президента Чилима занимал с 2014 года.

Президент Малави поручил начать поиски самолета с вице-президентом
Политика
Саулос Чилима

Самолет с вице-президентом Малави и еще девятью людьми пропал с радаров после вылета из столицы страны Лилонгве утром 10 июня. Самолет должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу на севере страны после 10:00 по местному времени. Чилима летел на похороны бывшего министра юстиции Ральфа Касамбары.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Мир Ландау
Малави авиакатастрофа самолет

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Президент Малави поручил начать поиски самолета с вице-президентом
Политика
Самолет с вице-президентом Малави пропал с радаров
Политика
Захарова призвала Запад компенсировать Африке годы эксплуатации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 95,64 (-1,05) Инвестиции, 10 июн, 16:33 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 88,99 (+0,23) Инвестиции, 10 июн, 16:33
В Москве арестовали мужчину в футболке с украинским гербом Общество, 11:53
Легенда сборной Германии возглавил клуб второй бундеслиги Спорт, 11:52
Личные планы развития сотрудников. Как от них зависит бизнес Pro, 11:50
СБУ сообщила о контрразведывательных проверках в центре Киева Политика, 11:42
Спикер парламента Молдавии предостерег Киркорова от визита в страну Общество, 11:33
В МИДе связали возможность изменения ядерной доктрины с действиями Запада Политика, 11:31
Главы компаний и политики назвали свои любимые вина Вино, 11:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умер 12-летний хоккеист клуба «Кристалл» из Новосибирской области Спорт, 11:30
Инвестировать от ₽900 до ₽750 млн в склады Москвы: самые доходные объекты Pro, 11:26
МИД объяснил приостановку работы над договором России и Ирана Политика, 11:25
Как изменилось страхование: цифровизация и тренд на ментальное здоровье Тренды, 11:20
«Вкусвилл» изъял из продажи «Легенду Байкала» после сообщений об ожогах Общество, 11:17
В Госдуме предложили размещать в исторических зданиях все госучреждения Недвижимость, 11:14
Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе Политика, 11:11