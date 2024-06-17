В Мурманской области гидроплан упал в озеро

Фото: МЧС России

Одномоторный гидроплан при взлете потерпел крушение на озере Имандра в Мурманской области, сообщает пресс-служба МЧС.

«Гидроплан произвел несанкционированный вылет с нарушениями правил полетов и подготовки к ним», — подчеркнули в ведомстве.

По данным МЧС, гидроплан «Орион-11» находится на глубине около 4–5 м. В поисках пилота задействованы 19 специалистов и восемь единиц техники.

Ранее, 10 июня, в Калмыкии из-за столкновения с электрическим столбом упал легкомоторный самолет. Пилота госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Следователи и прокуроры начали проверку.