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Общество ,  
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В Челябинске загорелся цех по производству троллейбусов

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Челябинске загорелся цех по производству троллейбусов, сообщает пресс-служба МЧС. Площадь возгорания составляет 350 кв. м.

По данным ведомства, из здания эвакуировались 25 человек, пострадавших нет. В тушении задействованы 24 спасателя и шесть единиц техники.

«Открытое горение уже ликвидировано», — добавили в МЧС.

По данным 74.ru, пожар вспыхнул на заводе «Синара — ГТР Челябинск». Компания начала собирать троллейбусы в городе в 2023 году, новый транспорт уже вывели на несколько маршрутов.

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В конце мая в Твери загорелся цех по переработке мусора, огонь локализовали на площади 1 тыс. кв. м. В результате пожара обрушилась кровля здания. Никто не пострадал.

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Теги
Пожар Челябинск цех троллейбусный завод

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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