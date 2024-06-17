В Челябинске загорелся цех по производству троллейбусов

Фото: МЧС России

В Челябинске загорелся цех по производству троллейбусов, сообщает пресс-служба МЧС. Площадь возгорания составляет 350 кв. м.

По данным ведомства, из здания эвакуировались 25 человек, пострадавших нет. В тушении задействованы 24 спасателя и шесть единиц техники.

«Открытое горение уже ликвидировано», — добавили в МЧС.

По данным 74.ru, пожар вспыхнул на заводе «Синара — ГТР Челябинск». Компания начала собирать троллейбусы в городе в 2023 году, новый транспорт уже вывели на несколько маршрутов.

В конце мая в Твери загорелся цех по переработке мусора, огонь локализовали на площади 1 тыс. кв. м. В результате пожара обрушилась кровля здания. Никто не пострадал.