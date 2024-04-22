В Воронеже загорелся цех машиностроительного завода

Пожар произошел на заводе ЭНИКмаш-В, он занимается металлообработкой. Огонь распространился на площади 500 кв. м, сгорела бытовка. Пострадали два человека, их госпитализировали

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В Воронеже загорелся цех по производству электрооборудования, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Загорелось здание по адресу: ул. Солнечная, 33. Там расположен завод ЭНИКмаш-В.

В ликвидации задействовано более 60 человек и 20 единиц техники, площадь пожара уточняется, сообщили РБК в МЧС.

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Позднее там добавили, что площадь пожара составляет 500 кв. м, пострадали два человека. Кроме того, из цеха эвакуировали четыре пропановых и один кислородный баллоны. Источник РБК сообщил, что сгорела бытовка, двоих пострадавших доставили в больницу.

Первым о пожаре сообщил телеграм-канал «112». По его данным, огонь охватил 3 тыс. кв. м.

Завод ЭНИКмаш-В открыли в 1955 году. Он специализируется на кузнечно-прессовом машиностроении, а также металлообработке.

Ранее, 1 апреля 2024 года произошел пожар на Уралмашзаводе в Екатеринбурге. Там загорелась кровля цеха, огонь охватил 4 тыс. кв. м. Источник E1.ru уточнил, что речь идет о цехе по производству трансформаторов с 7 тыс. л масла. По данным регионального МЧС, никто не пострадал.