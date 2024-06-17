Небензя: Россия задействует все доступные инструменты при изъятии ее активов

Небензя предупредил о применении всех инструментов при изъятии активов

Василий Небензя (Фото: Eduardo Munoz / EPA / ТАСС)

Если западные страны решат конфисковать замороженные активы, Москва воспользуется всеми доступными инструментами для защиты своих прав, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«В случае, если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и ее граждан», — сказал он в интервью «РИА Новости».

После начала Россией военной операции на Украине ЕС и G7 заморозили около $280 млрд активов Банка России как в виде денежных средств, так и ценных бумаг. Минфин России в 2022 году оценил объем замороженных активов в $300 млрд.

В июне страны G7 достигли соглашения по российским активам — они останутся нетронутыми, но прибыль от них обеспечит выделенный Украине кредит в $50 млрд. При этом на Западе не исключали изъятие активов в будущем.

Россия считает незаконной заморозку своих активов на Западе. В российском МИДе предупреждали, что сочтут «воровством» любые меры в отношении этих денежных средств.