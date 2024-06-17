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Военная операция на Украине ,  
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Небензя предупредил о применении всех инструментов при изъятии активов

Небензя: Россия задействует все доступные инструменты при изъятии ее активов
Сюжет
Военная операция на Украине
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Eduardo Munoz / EPA / ТАСС)

Если западные страны решат конфисковать замороженные активы, Москва воспользуется всеми доступными инструментами для защиты своих прав, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«В случае, если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и ее граждан», — сказал он в интервью «РИА Новости».

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Фото:Stefano Guidi / Getty Images

После начала Россией военной операции на Украине ЕС и G7 заморозили около $280 млрд активов Банка России как в виде денежных средств, так и ценных бумаг. Минфин России в 2022 году оценил объем замороженных активов в $300 млрд.

В июне страны G7 достигли соглашения по российским активам — они останутся нетронутыми, но прибыль от них обеспечит выделенный Украине кредит в $50 млрд. При этом на Западе не исключали изъятие активов в будущем.

Россия считает незаконной заморозку своих активов на Западе. В российском МИДе предупреждали, что сочтут «воровством» любые меры в отношении этих денежных средств.

Теги
Василий Небензя российские активы конфискация

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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