В Петропавловске-Камчатском гидроплан затонул в озере

Фото: МЧС России

В Петропавловске-Камчатском у легкомоторного самолета-гидроплана Cesna при взлете с озера отломился поплавок, и он частично ушел под воду. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Инцидент произошел на Халактырском озере. О нем спасателям сообщили отдыхающие на озере люди.

«Судно накренилось, и гидроплан, перевернувшись, частично погрузился в воду. Пилот находился в кабине один, он смог самостоятельно выбраться на фюзеляж подтопленного самолета», — сказали в главке.

Сотрудники МЧС на моторной лодке подошли к гидроплану, сняли пилота с самолета и доставили его на берег. Спасатели осмотрели мужчину и установили, что медицинская помощь ему не требуется.