В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Харькове, сообщили телеканалы «Суспiльне» и ТСН.

Звук был слышен в Харькове, однако сам взрыв, как предполагают журналисты телеканалов, произошел за пределами города.

В Харьковской, а также Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В мае российская армия взяла под контроль более десяти населенных пунктов Харьковской области. В частности, 26 мая российские войска взяли село Берестовое. В области проходит эвакуация.