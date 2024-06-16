В пригороде Парижа вооруженный мужчина напал на людей на Курбан-байрам

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Вооруженный мужчина 2000 года рождения ворвался в гимназию Коттона в Боней-сюр-Марн в пригороде Парижа, где отмечали Курбан-байрам, и ранил двух человек, сообщает BFMTV.

Перед этим он напал на пожилого человека и пытался отобрать у него покупки. Однако жена жертвы вмешалась, и тот скрылся, а после ворвался в гимназию, где на праздничную молитву собрались 200 человек, рассказал BFMTV источник в полиции.

Присутствовавшие на празднике схватили нападавшего и обезвредили, после чего его задержала полиция. Легкие ранения получили два человека, в том числе сотрудник мэрии. До этого задержанный подозревался в вымогательстве и нападении.

В мае задержанный открыл стрельбу в полицейском участке в 13-м округе Парижа, двое полицейских получили тяжелые ранения. Сам стрелявший также был ранен. Мужчину поймали за попытку нападения с ножом и доставили в участок. Во время обыска он выхватил служебное оружие у одного из сотрудников и выстрелил.