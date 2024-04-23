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Угрожавшему устроить взрыв в посольстве Ирана в Париже дали условный срок

Угрожавшему устроить взрыв в посольстве Ирана в Париже дали условный срок
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Пришедшего в иранское консульство в Париже с поддельными боеприпасами мужчину приговорили к 10 месяцам тюремного заключения условно. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Обвиняемому также запретили носить оружие и появляться в 16-м округе Парижа, где находится иранское диппредставительство.

61-летний Николя К. родился в Иране, но много лет прожил во Франции. Он заявил в суде, что не хотел никому угрожать, а намеревался отомстить «террористам Ирана». По его словам, в Иране казнили его двоюродного брата, а сестру арестовали.

В октябре 2023 года Николя К. арестовали за поджог шин перед воротами иранского посольства, сообщает BFMTV. Мужчину приговорили к восьми месяцам заключения условно. Обвиняемый подал апелляцию, заседание по этому делу назначено на июнь.

В Париже мужчина пришел в консульство Ирана и угрожает устроить взрыв
Политика
Фото:Benoit Tessier / Reuters

19 апреля Николя К. пришел в посольство Ирана в жилете с поддельной взрывчаткой. Свидетель сообщил, что видел человека, «входящего в здание с гранатой или в жилете со взрывчаткой».

Место происшествия оцепили, движение метро поблизости приостановили. Спустя три часа мужчину задержали. В результате ЧП никто не пострадал.

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Теги
Париж Иран взрыв посольство
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