Захвативших заложников в СИЗО Ростова осудили за терроризм

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Захватившие заложников заключенные в СИЗО Ростова-на-Дону обвиняются по «террористическим» статьям, в том числе за связь с ИГ («Исламское государство», признано террористической организацией и запрещена в России), сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Телеграм-канал Baza пишет, что трое из захватчиков были осуждены в декабре 2023 года на 18 или 18,5 лет лишения свободы за участие в ИГ и подготовке теракта — они планировали атаковать здание Верховного суда Карачаево-Черкессии. SHOT опубликовал кадры их задержания. По данным следствия, передает канал, они приехали в Черкесск, где вступили в переписку с участником ИГИЛ и готовились к теракту в здании Верховного суда КЧР — приобрели два пистолета Макарова и автомат Калашникова, а также компоненты для взрывного устройства, впоследствии собрав его.

Судя по распространяемым кадрам задержания, речь идет об операции в апреле 2022 года. Тогда ФСБ сообщила о задержании троих граждан России, готовивших теракт на объекте органа власти в Черкесске по указанию боевиков ИГ. 14 мая этого года ведомство рассказало, что каждого из них осудили на 18,5 лет колонии строго режима.

Заключенные захватили в заложники двух сотрудников ростовского СИЗО утром 16 июня. По данным Baza, их шесть человек, ТАСС сообщал о шести-семи участниках захвата.

Преступники вооружены ножами и резиновыми дубинками, хотят получить транспорт, сообщил источник РБК.

Движение возле СИЗО перекрыто, территория оцеплена. В Ростов-на-Дону выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки.

На распространенных в Сети видео, предположительно, снятом осужденными, у них также видны заточки и ножи. Baza писала, что они пытались проникнуть в хранилище огнестрельного оружия в СИЗО.