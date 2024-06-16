В Ростове-на-Дону перекрыли часть улиц из-за захвата заложников в СИЗО

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В Ростове-на-Дону ограничили движение автомобилей по некоторым улицам из-за захвата заложников в местном СИЗО, сообщает пресс-служба администрации города во «ВКонтакте».

«В связи с проведением мероприятий правоохранительной направленности ограничено движение транспортных средств по: пр. Кировскому от ул. Красноармейской до ул. Суворова; ул. М. Горького от пер. Университетского до пр. Кировского; ул. Суворова от пер. Университетского до пр. Кировского», — говорится в сообщении.

На улице Максима Горького находится следственный изолятор № 1. Там утром 16 июня заключенные захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. По данным телеграм-канала Baza, захватчиков шестеро, они выбрались из камеры и отобрали оружие у сотрудников СИЗО. В заложники были взяты начальник оперативного управления и младший инспектор дежурной службы изолятора.

В региональном управлении ФСИН заявили, что ведутся переговоры по освобождению заложников. Сам СИЗО работает в штатном режиме, обстановка контролируемая, добавили в ведомстве. Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России выехала на место происшествия для проведения проверки.