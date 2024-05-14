Троим сторонникам ИГ дали 18,5 лет за подготовку теракта в Черкесске
Троим боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), задержанным за подготовку теракта в Черкесске, дали по 18,5 лет колонии строгого режима, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
«За подготовку к теракту, прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности, участие в деятельности террористической организации, незаконный оборот взрывчатых веществ каждому из них назначено наказание в виде 18 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в публикации.
О задержании троих боевиков ФСБ сообщила в апреле 2022 года. По версии службы, они готовили теракт на объекте органа власти. У них обнаружили компоненты и инструкции для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи со «значительным количеством террористического контента», а также схему с объектом «террористического устремления».
Против боевиков завели дело о приготовлении к теракту в составе группы лиц (ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) и об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Максимальное наказание по каждой из статей — 20 лет лишения свободы.
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