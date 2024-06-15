Экс-премьер Ирландии назвал политической целью объединение страны

Идея объединения Ирландии должна стать политической целью в следующем правительстве, заявил экс-премьер министр страны Лео Варадкар.

«Я надеюсь, что мы увидим в следующем правительстве, независимо от того, какие партии в нем будут, что давнее политическое стремление к объединению станет политической целью», — цитирует его Bloomberg.

В феврале 2024 года национал-республиканская партия «Шинн Фейн», выступающая за объединение Ирландии, впервые в истории возглавила правительство Северной Ирландии. Как отмечает Bloomberg, большинство жителей все же хочет остаться в составе Великобритании. По данным опроса LucidTalk, за это проголосовали 49%, против — 39%.

Один из спорных вопросов — стоимость воссоединения острова. Согласно исследованию Института международных и европейских отношений в Дублине, единство Ирландии потребует повышения налогов и сокращения государственных расходов. Правительство может откладывать часть профицита бюджета для подготовки к переходному периоду, отметил Варадкар.