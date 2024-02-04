Новые власти Северной Ирландии допустили референдум о выходе из Британии
Новый первый министр Северной Ирландии, лидер национал-республиканской партии «Шинн Фейн» Мишель О'Нил заявила в интервью Sky News, что оспаривает заявление правительства Великобритании о том, что оно не видит «реалистичной перспективы проведения опроса» по границам Ирландии «еще десятилетия». Это заявление входит в документ, излагающий основы возвращения Демократической юнионистской партии (DUP) к разделению власти.
Юнионисты поддерживает сохранение Северной Ирландии в составе Великобритании. «Шинн Фейн» выступает за объединение с Ирландской Республикой.
DUP отказывалась сотрудничать с «Шинн Фейн» в знак протеста против торговых правил Brexit, которые, по ее словам, ослабляли позиции Северной Ирландии в составе Великобритании, из-за чего в Северной Ирландии не могли сформировать новое правительство.
На прошлой неделе DUP достигла соглашения с британским правительством о прекращении бойкота законодательного органа, которое включало увеличение финансирования на £3,3 млрд ($4,2 млрд) и меры, которые, по ее словам, укрепят профсоюз.
«Я бы категорически оспорила то, что британское правительство заявило в этом документе, поскольку мое избрание на пост первого министра демонстрирует изменения, которые происходят на этом острове. <...> Я верю, что мы живем в десятилетие возможностей, и я также верю, что мы можем делать две вещи одновременно», — сказала О'Нил.
«Мы можем разделить власть, мы можем сделать ее стабильной, мы можем работать вместе каждый день с точки зрения государственных услуг, и при этом мы также преследуем наши столь же законные стремления», — добавила она.
О'Нил возглавила правительство Северной Ирландии, ее заместителем стала Эмма Литтл-Пенгелли из DUP. Юнионисты выступят в новом правительстве в качестве младшего члена коалиции.
Это первый случай в истории, когда националисты возглавили правительство Северной Ирландии.
СМИ отмечали, что двое двоюродных братьев О'Нил были членами ИРА «(Ирландской республиканской армии», радикальные националисты) и были застрелены местными силами безопасности.
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