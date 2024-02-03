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Ирландские националисты впервые в истории возглавили Северную Ирландию

Ирландские националисты из «Шинн Фейн» впервые возглавили Северную Ирландию
Ирландские националисты из «Шинн фейн» впервые возглавили правительство Северной Ирландии. Глава партии Мишель О'Нил стала первым министром в правительстве, однако за юнионистами остались должности спикера и заместителя О'Нил
Мишель О&rsquo;Нил
Мишель О’Нил (Фото: Charles McQuillan / Getty Images)

Национал-республиканская партия «Шинн Фейн» впервые в истории возглавила правительство Северной Ирландии, передает Assosiated Press. Лидер партии Мишель О'Нил была номинирована и назначена на пост первого министра в правительстве, которое по условиям мирного «Соглашения Страстной пятницы» 1998 года разделяет власть между двумя основными сообществами Северной Ирландии — британскими юнионистами и ирландскими националистами.

Демократическая юнионистская партия (DUP) в новом правительстве выступит в качестве младшего члена правящей коалиции. Согласно действующему в Северной Ирландии принципу разделения власти между националистами и юнионистами заместителем О'Нил стала Эмма Литтл-Пенгелли из DUP. В ходе заседания была также утверждена кандидатура спикера Ассамблеи — ветерана британской политики Эдвина Путса, возглавлявшего DUP с мая по июнь 2021 года.

«Дни гражданства второго сорта давно прошли. Сегодняшний день подтверждает, что они никогда не вернутся. Как ирландский республиканец, я обещаю сотрудничество и искренние честные усилия с британцами, придерживающимися юнионистских традиций и которые дорожат нашим Союзом», — заявила О'Нил после победы «Шинн фейн».

Комментируя 30 лет межконфессионального конфликта в Северной Ирландии, она сказала: «Мы никогда не должны забывать тех, кто погиб или был ранен, и их семьи. Мне жаль всех погибших во время конфликта. Без исключений». Daily Mail отмечает, что двое двоюродных братьев нового главы правительства были членами ИРА (Ирландской республиканской армии, радикальные националисты) и были застрелены местными силами безопасности.

Северная Ирландия была создана как часть Соединенного Королевства с протестантским большинством в 1921 году, после того, как южная часть Ирландии, где большинство населения — католики, обрела независимость.

Националисты впервые получили большинство в парламенте Северной Ирландии
Политика
Члены&nbsp;партии &laquo;Шинн Фейн&raquo;

Еще в мае 2022 года «Шинн фейн», выступающая за объединение Ирландии, впервые в истории одержала победу на выборах в региональный парламент, тогда как юнионисты показали лишь второй результат. Год спустя партия получила большинство мандатов на выборах в местные органы власти, что также произошло в первый раз. Однако больше полутора лет коалиционное правительство региона не удавалось сформировать из-за позиции DUP, которая отказывалась от сотрудничества с «Шинн фейн» в знак протеста против положений протокола по Северной Ирландии, подписанного Лондоном и Брюсселем в рамках соглашения о Brexit.

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В январе Лондон представил план по восстановлению работы североирландского правительства. Он предполагал прекращение таможенных проверок товаров, которые поставляются в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства. Кроме того, предполагалась отмена положения об автоматическом применении норм Евросоюза в отношении предназначенной для Северной Ирландии продукции. Этого долго добивались юнионисты, считающие, что последствия Brexit ослабляют связь между Великобританией и Северной Ирландией. Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки многих видов продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызывало недовольство местного населения и негативно сказалось на поддержке DUP.

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре 2020 года, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза ЕС. Этот двойной статус позволял европейским товарам свободно пересекать границу с Ирландией без проверок. При этом товары, прибывающие из Англии, Шотландии и Уэльса, проверялись по прибытии в порты Северной Ирландии.

В итоге Лондон и Брюссель на протяжении нескольких месяцев вели переговоры, итогом которых стало подписание в марте 2023 года так называемой Виндзорской концепции, упрощающей процедуру ввоза товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства, за исключением продукции, направляемой в Ирландию.

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