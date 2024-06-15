В пяти селах Белгородской области аварийно отключился свет

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Аварийное отключение электричества произошло в пяти селах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Перебои со светом возникли в селах Устинка, Ясные Зори, Бочковка, Нечаевка и Лозовое. После согласования работ с Минобороны России бригады приступят к ремонту сетей, добавил Гладков.

Ранее губернатор региона сообщил об атаке украинских беспилотников в трех населенных пунктах.

Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

14 июня после обстрела в Шебекино обрушился подъезд пятиэтажки. В результате погибли пять человек. Шестерых жильцов спасатели сняли с крыши дома. Гладков заявил, что, по предварительным данным, были повреждены 20 квартир. На кадрах с места происшествия было видно, что в доме начался пожар.

В разборе завалов участвовали более 330 человек и 73 единицы техники. По данным МЧС, с места обрушения вывезли около 300 куб. м строительного мусора.