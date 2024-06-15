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Политика ,  
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Путин поздравил Рамафосу с новым сроком на посту президента ЮАР

Путин впервые обратился к президенту ЮАР Рамафосе после переизбрания
Сирил Рамафоса
Сирил Рамафоса (Фото: Nic Bothma / Reuters)

Президент России Владимир Путин поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента Южно-Африканской республики (ЮАР). Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Высоко ценим ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнерства между нашими странами, а также продуктивного российско-южноафриканского взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, «Группы двадцати» и других многосторонних структур», — написал Путин в телеграмме президенту ЮАР.

Российский лидер также заявил, что рассчитывает на продолжение диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

В заключение Путин пригласил Рамафосу на саммит БРИКС в Казани 22–24 октября.

Рамафосу переизбрали президентом ЮАР
Политика
Сирил Рамафоса

29 мая в ЮАР прошли всеобщие выборы — в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента, она же избирает президента) и законодательные органы всех девяти провинций страны.

В итоге победу одержала партия Рамафосы «Африканский национальный конгресс» (АНК), она получила 40,2% голосов. Второе место получила оппозиционная партия «Демократический альянс» с 21,6% голосов.

После голосования в Национальной ассамблее Рамафоса победил, набрав 283 голоса, его соперник, лидер партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема — 44.

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Владимир Путин Сирил Рамафоса ЮАР поздравление выборы президента
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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