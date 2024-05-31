Изменят ли итоги выборов в ЮАР ее отношения с Россией Впервые за 30 лет правящая в республике партия утратила парламентское большинство

Правящий в ЮАР «Африканский национальный конгресс», имеющий исторически хорошие отношения с Россией, после выборов теряет большинство в парламенте — ему придется создавать коалицию. Какие у этого будут следствия — в материале РБК

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Как закончились выборы в ЮАР

29 мая в Южно-Африканской Республике (ЮАР) прошли всеобщие выборы — Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента, состоит из 400 депутатов) и законодательных органов всех девяти провинций страны. Местные органы потом делегируют по десять представителей в верхнюю палату парламента — Национальный совет провинций (состоит из 90 делегатов). От исхода выборов зависит, кто станет президентом и каким будет правительство, — главу государства и членов кабинета избирает нижняя палата.

Главный итог голосования — «Африканский национальный конгресс» (АНК), который в XX веке боролся с режимом апартеида, а в 1994 году, когда этот режим закончился, пришел к власти и стал безраздельно править страной, утратил парламентское большинство. После подсчета 68,8% бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом.

«Африканский национальный конгресс» во главе с действующим президентом Сирилом Рамафосой — 41,78%.

Главная оппозиционная партия «Демократический альянс» — 22,57%.

Созданная в 2023 году «Умконто ве сизве» (названа в честь боевого крыла АНК, в переводе с зулусского языка — «Копье нации») во главе с бывшим президентом Джейкобом Зумой, которому грозит тюрьма по коррупционным делам, — 12,16%.

Крайне левые «Борцы за экономическую свободу» — 9,5%.

Итоги соответствуют опросам, которые прочили АНК 42%, поэтому для правящей партии это неожиданностью не стало, говорит африканист, автор телеграм-канала Zangaro Today Алексей Целунов. «В стране колоссальная — 33% — безработица, не менее колоссальное социально-имущественное неравенство, один из самых высоких в мире уровней преступности; коллапсирует критическая инфраструктура, энергосистемы, деградируют коммунально-бытовые и социальные службы», — пояснил РБК эксперт причину падения поддержки АНК.

То, что у АНК теперь не будет большинства в парламенте, означает, что партии придется договариваться о коалиции. Однозначных вариантов здесь нет. Коалиционный расклад зависит от результата правящей партии (окончательные итоги выборов будут подведены подведет 1-2 июня). «Если ее доля вдруг окажется в диапазоне 47-49%, то это не страшно: можно будет на комфортных условиях договориться с мелкими партиями о коалиции; таковых, вероятно, немало, особенно тех, кто изначально не планировал участвовать в оппозиционной коалиции во главе с «Демальянсом» — силой, принципиально настроенной нанести поражение АНК», — отметил Целунов.

Если же результат составит не более 42%, то АНК придется привлекать в партнеры более крупную и влиятельную партию — «Демальянс», «Борцов за экономическую свободу» или новообразованную партию Зумы. «По целому ряду причин все эти варианты неблагоприятны», — считает Целунов: для избирателей «Демальянса» АНК слишком токсичен; «Борцы за экономическую свободу» для АНК слишком эпатажны, непредсказуемы и скандальны и могут подорвать доверие крупного бизнеса к власти. Наиболее договороспособный вариант, считает эксперт, — «Умконто ве сизве». «Это «партия одного актера», созданная под одного конкретного человека. Для Зумы его фракция в парламенте — это не более чем гарантия его нахождения на свободе, поскольку он почти наверняка руководствуется такой логикой: «Тронете меня — и мы развалим вашу коалицию», — поясняет Целунов. — На возможный альянс косвенно указывает и то, что АНК хотя и вынуждена была инициировать ряд дисциплинарных мер и судебных исков против Зумы и его партии, но все же не особенно старалась «мочить» их в предвыборной кампании». Вместе с тем такая коалиция поставит Рамафосу в избыточную зависимость от Зумы, отметил эксперт.

Главный научный сотрудник Института Африки РАН, почетный доктор Университета Западного Кейпа (ЮАР) Владимир Шубин исключает вариант, при котором оппозиция во главе с «Демальянсом» сформирует правящую коалицию — им просто не хватит для этого голосов. Вопрос, кто станет президентом, также пока открыт, полагает он. Партии выдвигают свои кандидатов на рассмотрение парламента, и обычно это партийные лидеры, отсюда и прогнозы, что Сирил Рамафоса пойдет на второй срок. «Сложно представить, чтобы АНК выдвинул не его. С остальными то же самое. Но также трудно представить, чтобы «Демальянс» выдвинул на этот пост белого Джона Стенхейзена», — сказал Шубин.

Как итоги выборов повлияют на внешнюю политику Претории

От состава правящей коалиции будет зависеть внешняя политика ЮАР. По оценке опрошенных РБК экспертов, ее курс может измениться, если АНК построит коалицию с «Демальянсом» — это единственное крупное движение в ЮАР, которое выступает против сотрудничества с Россией. У АНК же с Москвой исторически теплые отношения — МИД ЮАР, в частности, отмечает, что в эпоху апартеида СССР поддерживал Африканский национальный конгресс, который в то время был в стране вне закона; отношения между ними установились еще в 1963 году.

В целом Претория ратует за то, чтобы развивающиеся страны Глобального Юга были более представлены в мировой политике, и отстаивает многополярный порядок. В этом ее подход созвучен с российским — это подчеркивают и в Москве. Эксперты «Фонда Карнеги за международный мир» (признан в России иностранным агентом) называют ЮАР лидером африканского континента — такой статус ей гарантируют более развитая экономика, запасы природных ресурсов, инвестиции в другие страны континента и дипломатическое влияние.

«Победа над апартеидом дает Претории моральный авторитет и побуждает ее выступать за международный порядок, в котором развивающиеся страны будут более четко услышаны. Поэтому она ценит рост БРИКС и других возможных альтернатив западным державам, включая Пекин и Москву», — отмечают в фонде. По оценке его аналитиков, участие в БРИКС, к которому Претория присоединилась в 2010 году по приглашению Китая, она рассматривает как средство продвижения более многополярного миропорядка. «Будучи самым маленьким членом БРИКС — по размеру экономики и населению — она ценит место за столом переговоров с более крупными державами. Таким образом она может представлять интересы Африки», — поясняют они.

ЮАР занимает сдержанную позицию по конфликту на Украине. При голосовании по резолюциям Генеральной ассамблеи ООН с осуждением российских действий в 2022–2023 годах Претория воздерживалась. Таких резолюций было принято пять: 2 марта 2022 года — резолюция ES-11/1, в которой осуждается заявление Москвы «о проведении «специальной военной операции» на Украине» и содержится требование «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести российские войска с территории соседнего государства;

24 марта 2022 года — резолюция ES-11/2 с повторным призывом о выводе российских войск;

7 апреля 2022 года — резолюция ES-11/3, которой приостанавливается участие России в Совете ООН по правам человека;

12 октября 2022 года — резолюция ES-11/4, где осуждаются референдумы в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях;

23 февраля 2023 года — резолюция ES-11/6, в которой содержатся призыв к дипломатическому решению конфликта и требование вывести российские войска.

Вместе с тем вполне возможно, что новая, коалиционная, эпоха приведет к тому, что Претории в следующий электоральный период будет вообще не до внешней политики, считает Целунов: у ЮАР есть опыт коалиций на местном уровне — они формировались, начиная с 2016 года — и ни одно из муниципальных правительств не показало себя устойчивым и успешным. «Тут сказывается и отсутствие определенной культуры конструктивного взаимодействия — политики и ведущие партии слишком уж полярно настроены по отношению друг к другу, и очень серьезные идейно-политические расхождения, и банальное отсутствие законодательной базы, по которой бы работали коалиционные правительства», — пояснил эксперт.