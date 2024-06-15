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Политика ,  
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Рамафосу переизбрали президентом ЮАР

Сирил Рамафоса вновь стал президентом ЮАР
Сирил Рамафоса был переизбран президентом ЮАР — за это проголосовали 283 члена Национальной ассамблеи. Выборы в нее прошли в конце июня, партия Рамафосы АНК утратила парламентское большинство (159 из 400 мест в Нацассамблее)
Сирил Рамафоса
Сирил Рамафоса (Фото: Nic Bothma / Reuters)

Сирил Рамафоса переизбран на пост президента Южно-Африканской республики по результатам голосования в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента), передает News 24.

Рамафоса набрал 283 голоса, его соперник, лидер партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема — 44. 12 бюллетеней были испорчены.

Председатель Верховного суда ЮАР Раймонд Зондо объявил Рамофсу законным президентом.

Президентский срок в ЮАР составляет пять лет.

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Политика
Фото:Alet Pretorius / Reuters

В конце мая в ЮАР прошли выборы в Национальную ассамблею и законодательных органов всех девяти провинций страны. Партия Рамафосы «Африканский национальный конгресс» (АНК) победила, получив 40,2% голосов. Следом идет оппозиционная партия «Демократический альянс» с 21,6% голосов, третье место заняла партия бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы «Умконто ве сизве» («Копье удачи» с зулусского языка), получив 14,6% голосов. «Борцы за экономическую свободу» набрали 9,4% голосов.

Зума — предшественник Рамафосы. В 2018 году АНК потребовала его отставки из-за коррупционных скандалов. В 2021 году из-за того, что он не явился в специальную комиссию, чтобы дать показания по делу о государственной коррупции, его приговорили к 15 месяцам тюрьмы — за неуважение к суду. В 2023 году вышел из тюрьмы по состоянию здоровья.

Главным итогом голосования стала утрата АНК большинства в парламенте — она получила 159 мест в парламенте из 400. «Африканский национальный конгресс» в XX веке боролся с режимом апартеида, а в 1994 году, когда этот режим закончился, пришел к власти и стал безраздельно править страной.

Рамафоса после ухода Зумы стал исполняющим обязанности президента. Его кандидатура отказалась единственной внесенной от АНК, в феврале 2018 года его объявили президентом.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Сирил Рамафоса Выборы ЮАР

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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