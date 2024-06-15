Пожар на промышленном предприятии в Киевской области потушили спустя три дня

Пожар на предприятии в Киевской области потушили спустя три дня

Фото: dsns_telegram / Telegram

Пожар, произошедший на промышленном предприятии в Киевской области, потушили спустя три дня. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Киевская область: 15 июня в 7:21 ликвидировали возгорание на промышленном предприятии, произошедшее 12 июня», — говорится в сообщении.

По данным «Страна.ua», речь идет о предприятии, которое подверглось обстрелу в ночь на 12 июня.

В тушении возгорания участвовали более 200 спасателей, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда, отмечали в ГСЧС.

В ночь на 12 июня в Киевской области прогремели взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога, сирены звучали почти два часа. Киевская администрация сообщила о работе систем ПВО. Тогда же произошел пожар на промышленном предприятии.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.