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Военная операция на Украине ,  
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Пожар на предприятии в Киевской области потушили спустя три дня

Пожар на промышленном предприятии в Киевской области потушили спустя три дня
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Пожар, произошедший на промышленном предприятии в Киевской области, потушили спустя три дня. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Киевская область: 15 июня в 7:21 ликвидировали возгорание на промышленном предприятии, произошедшее 12 июня», — говорится в сообщении.

По данным «Страна.ua», речь идет о предприятии, которое подверглось обстрелу в ночь на 12 июня.

В тушении возгорания участвовали более 200 спасателей, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда, отмечали в ГСЧС.

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Фото:dsns_telegram / Telegram

В ночь на 12 июня в Киевской области прогремели взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога, сирены звучали почти два часа. Киевская администрация сообщила о работе систем ПВО. Тогда же произошел пожар на промышленном предприятии.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Киевская область Украина Пожар предприятие

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Обслуживание счета

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