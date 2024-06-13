Горящее после взрывов предприятие в Киевской области не смогли потушить за сутки

Возникший после взрывов пожар под Киевом не смогли потушить за сутки

Фото: dsns_telegram / Telegram

Украинские спасатели продолжают тушить пожар на промышленном предприятии в Киевской области, которое загорелось в ночь на 12 июня после падения неподалеку обломков, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в телеграм-канале.

По состоянию на 07:00 13 июня (время совпадает с мск), пожар продолжали тушить 249 человек и 98 единиц техники, в том числе четыре пожарных поезда.

Как видно на кадрах, опубликованных службой, возгорание продолжает оставаться масштабным, здание предприятия полностью выгорело.

Возгорание на предприятии возникло в ночь на 12 июня. Незадолго до этого в Киевской области прогремели взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога, сирены звучали почти два часа. Киевская администрация сообщила о работе систем ПВО.

На каком предприятии произошел пожар, в ГСЧС и Киевской областной администрации не уточняли. К вечеру 12 июня на место прибыли 247 человек личного состава, 111 единиц техники, четыре пожарных поезда.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.