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Военная операция на Украине ,  
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Возникший после взрывов пожар под Киевом не смогли потушить за сутки

Горящее после взрывов предприятие в Киевской области не смогли потушить за сутки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Украинские спасатели продолжают тушить пожар на промышленном предприятии в Киевской области, которое загорелось в ночь на 12 июня после падения неподалеку обломков, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в телеграм-канале.

По состоянию на 07:00 13 июня (время совпадает с мск), пожар продолжали тушить 249 человек и 98 единиц техники, в том числе четыре пожарных поезда.

Как видно на кадрах, опубликованных службой, возгорание продолжает оставаться масштабным, здание предприятия полностью выгорело.

Возгорание на предприятии возникло в ночь на 12 июня. Незадолго до этого в Киевской области прогремели взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога, сирены звучали почти два часа. Киевская администрация сообщила о работе систем ПВО.

В Киевской области произошел пожар на промышленном объекте
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На каком предприятии произошел пожар, в ГСЧС и Киевской областной администрации не уточняли. К вечеру 12 июня на место прибыли 247 человек личного состава, 111 единиц техники, четыре пожарных поезда.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Украина Пожар Киевская область предприятие

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