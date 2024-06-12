В Киевской области произошел пожар на промышленном объекте

В одном из районов Киевской области произошел пожар на промышленном объекте. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в своем телеграм-канале.

В ликвидации пожара участвуют пожарно-спасательные подразделения Киевской области, Киева и «Украинской железной дороги». Всего привлечены более 105 человек и 30 единиц техники.

По данным администрации региона, в другом районе области загорелось складское помещение. Также повреждены частный дом, АЗС и гараж. Один человек получил ранение ноги.

Ночью в Киевской области прогремели взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога, сирены звучали почти два часа. Киевская администрация сообщила о работе систем ПВО.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.