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Военная операция на Украине ,  
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В Киевской области произошел пожар на промышленном объекте

Сюжет
Военная операция на Украине

В одном из районов Киевской области произошел пожар на промышленном объекте. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в своем телеграм-канале.

В ликвидации пожара участвуют пожарно-спасательные подразделения Киевской области, Киева и «Украинской железной дороги». Всего привлечены более 105 человек и 30 единиц техники.

По данным администрации региона, в другом районе области загорелось складское помещение. Также повреждены частный дом, АЗС и гараж. Один человек получил ранение ноги.

В Киеве прогремели взрывы
Политика
Фото:Gleb Garanich / Reuters

Ночью в Киевской области прогремели взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога, сирены звучали почти два часа. Киевская администрация сообщила о работе систем ПВО.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Киевская область пожары промышленность

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