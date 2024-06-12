Развожаев предупредил об осколках после отражения атаки на Севастополь
Осколки снарядов, упавшие после отражения воздушной атаки на Севастополь, представляют угрозу, подходить к ним и поднимать фрагменты опасно, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
В ночь на 12 июня в Севастополе сработала система ПВО. Военные вели работу по уничтожению воздушных целей, сообщил Развожаев. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, атаку отражают в окрестностях Севастополя, Евпатории, Сак и Черноморского. Спустя 24 минуты Развожаев сообщил, что отражение атаки завершено.
«Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией», — написал он.
Глава города предупредил жителей, что очевидцы сообщают спасателям об осколках, упавших в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. Губернатор отметил, что к ним, а также к суббоеприпасам, опасно подходить и пытаться поднять.
Развожаев также уточнил, что спасатели не обнаружили в городе повреждений объектов. Пострадавших, по его информации, также нет.
«Тип сбитых ракет устанавливается. Несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено», — заключил губернатор.
После начала спецоперации Севастополь неоднократно подвергался атакам со стороны украинской армии. В акватории Черного моря регулярно уничтожают безэкипажные катера, которые движутся в направлении города. Также Севастополь периодически атакуют дронами и обстреливают дальнобойными ракетами.