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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев предупредил об осколках после отражения атаки на Севастополь

Развожаев предупредил об опасности осколков после отражения атаки на Севастополь
Сюжет
Военная операция на Украине

Осколки снарядов, упавшие после отражения воздушной атаки на Севастополь, представляют угрозу, подходить к ним и поднимать фрагменты опасно, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

В ночь на 12 июня в Севастополе сработала система ПВО. Военные вели работу по уничтожению воздушных целей, сообщил Развожаев. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, атаку отражают в окрестностях Севастополя, Евпатории, Сак и Черноморского. Спустя 24 минуты Развожаев сообщил, что отражение атаки завершено.

«Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией», — написал он.

В Севастополе сработала ПВО
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Фото:ТАСС

Глава города предупредил жителей, что очевидцы сообщают спасателям об осколках, упавших в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. Губернатор отметил, что к ним, а также к суббоеприпасам, опасно подходить и пытаться поднять.

Развожаев также уточнил, что спасатели не обнаружили в городе повреждений объектов. Пострадавших, по его информации, также нет.

«Тип сбитых ракет устанавливается. Несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено», — заключил губернатор.

После начала спецоперации Севастополь неоднократно подвергался атакам со стороны украинской армии. В акватории Черного моря регулярно уничтожают безэкипажные катера, которые движутся в направлении города. Также Севастополь периодически атакуют дронами и обстреливают дальнобойными ракетами.

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Теги
Персоны
Севастополь ПВО боеприпасы Крым Михаил Развожаев
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года

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