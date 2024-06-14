Гладков: за день в Белгородской области погибли четыре человека, еще один ранен

Гладков сообщил о четырех погибших за день в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех погибших 14 июня в регионе в результате ряда атак со стороны Украины.

По словам Гладкова, из-под завалов разрушенного при обстреле подъезда жилого дома в Шебекино спасатели извлекли тело одной женщины и одного мужчины.

«В селе Муром Шебекинского округа движущийся автомобиль был атакован дроном-камикадзе. В результате прямого попадания и последующего взрыва водитель погиб», — добавил Гладков.

Также атаке из РСЗО подвергся поселок Октябрьский Белгородского района, в результате прямого попадания на территорию жилого домовладения погибла женщина. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

Еще один мирный житель получил осколочные ранения при обстреле в селе Архангельское Шебекинского округа.

Днем 14 июня подъезд жилого дома в Шебекино обрушился в результате обстрела со стороны Украины. Пострадали семь человек, некоторых жильцов снимали с крыши пятого этажа. Поздним вечером МЧС сообщило, что из-под завалов достали тела мужчины и женщины.

В ночь на 14 июня на окраине Шебекино произошел взрыв. Губернатор сообщил об отсутствии пострадавших, но уточнил, что повреждения получили десять частных домов и автомобиль.