ЦБ обяжет НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими

Центробанк с 2025 года обяжет НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими

Банк России с 1 января 2025 года планирует обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) выявлять конфликты интересов и управлять ими, следует из сообщения регулятора.

«Допустить их возникновение фонды смогут только в том случае, если это не нарушает права клиентов и они уведомлены о конфликте интересов», — уточнили в ЦБ.

В документе, опубликованном регулятором, описаны конкретные ситуации, которые могут привести к конфликту интересов, например, если фонд или его ответственное лицо приобретает на пенсионные резервы или пенсионные накопления активы и ценные бумаги, которые так или иначе связаны с фондом, либо использует при совершении сделок внутреннюю информацию о деятельности фонда. То же касается случаев, когда фонд совершает сделки чаще, чем того требует исполнение его обязательств перед вкладчиками.

Предъявляемые к фондам требования аналогичны подходам к регулированию конфликтов интересов профучастников, управляющих компаний, отметили в ЦБ. Меры направлены на усиление защиты прав и законных интересов их клиентов.

В начале июня ЦБ выявил случаи конфликта интересов при IPO — в ряде размещений у брокеров возникал интерес, отличный от интересов клиента. Под реализацией конфликта интересов при этом понимается возникновение «любых неблагоприятных для клиентов последствий», а не только убытков, указали в Центробанке.