ЦБ выявил случаи конфликта интересов на IPO

ЦБ в ходе проверки установил, что в ряде случаев при IPO у профессиональных участников возникали интересы, отличные от интересов их клиентов. Это могло привести к ухудшению условий покупки бумаг для частных инвесторов

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Банк России выявил случаи конфликта интересов при IPO — в ряде размещений у брокеров возникал интерес, отличный от интересов клиента, следует из письма директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольги Шишлянниковой, которое опубликовала Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

«В результате надзорных мероприятий установлено, что брокеры ведут учет в электронном виде информации не обо всех конфликтах интересов, возникающих в их деятельности, в том числе не учитывают информацию о конфликтах интересов, возникающих в их деятельности при участии в IPO», — говорится в письме.

Под конфликтом интересов брокера понимается возникновение обстоятельств, при которых у профучастника или связанных с ним лиц «имеется интерес, отличный от интересов клиента брокера», уточняется в письме. Под реализацией конфликта интересов при этом понимается возникновение «любых неблагоприятных для клиентов последствий», а не только убытков, указали в ЦБ.

Банк России описал три случая, когда интересы брокеров отличались от интересов их клиентов.

Во-первых, когда брокер за денежное вознаграждение одновременно оказывает услуги эмитенту по привлечению инвесторов для участия в IPO, а частным инвесторам — услуги по брокерскому обслуживанию.

«У брокера и эмитента (акционера эмитента) в вышеуказанной ситуации возникает материальная заинтересованность — разместить (предложить) эмиссионные ценные бумаги на наиболее выгодных как эмитенту, так и брокеру условиях размещения, включая цену такого размещения», — объясняют в ЦБ.

Регулятор выявил фактический случай реализации этого конфликта интересов. Так, один из брокеров не предоставил клиентам, использующим мобильное приложение, возможность самостоятельно установить цену участия в IPO при наличии установленного ценового диапазона. Поручения клиентов выставлялись в книгу заявок по цене, установленной брокером, как правило, по верхней границе ценового диапазона, описал ситуацию ЦБ.

Во-вторых, когда брокер одновременно подает собственную заявку и заявки клиентов при участии в одном и том же IPO.

В случае переподписки (высоком спросе на акции эмитента на IPO) собственные заявки брокеров ухудшают условия исполнения заявок, выставленных в интересах клиентов брокера, говорится в письме ЦБ. «[Это] уменьшает аллокацию (процент удовлетворения заявки на покупку акций в ходе их первичного размещения. — РБК) и зачастую повышает цену, то есть фактически приводит к исполнению брокером поручения клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная заявка за счет брокера не была выставлена», — объясняют в Банке России.

При этом брокер имеет право выставлять заявку за свой счет по участию в IPO с ценной бумагой до исполнения заявки, выставленной в интересах клиента с такой же ценной бумагой, но только если принял меры по «организационной и функциональной» независимости сотрудников, работающих с собственными заявками брокера и заявками его клиентов, напомнили в ЦБ.

В-третьих, когда профучастник одновременно является андеррайтером размещения и оказывает клиентам брокерские услуги, подразумевающие в том числе и участие в этом размещении.

Так как андеррайтер участвует в определении цены при размещении, это создает условия для формирования у брокера собственных интересов в отношении цены бумаги при размещении. Это усмотрение может присутствовать «в том числе при подаче клиентом «лимитного» поручения», то есть покупки не выше определенной цены», отмечается в письме ЦБ.

Ранее в ЦБ уже обращали внимание на ряд проблем, возникающих у частных инвесторов в рамках IPO. Ольга Шишлянникова указывала на непрозрачность аллокации (доли удовлетворяемых заявок). Она отмечала, что инвесторы не понимают, по каким принципам распределяются акции между подавшими заявки. А первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин рассказывал о недостатках при сборе комиссий с инвесторов, желающих участвовать в IPO. В ряде случаев брокеры брали комиссию со всей суммы заявки, а не с суммы фактически полученных инвестором акций, говорил он.

После этого Московская биржа совместно с участниками рынка разработала ряд рекомендаций для сделок IPO. В частности, эмитентам было рекомендовано заранее раскрывать общие правила аллокации, определять максимальное количество заявок от одного инвестора и сокращать сроки сбора заявок при переподписке. Также по мере роста числа институциональных инвесторов в сделках необходимо обсуждать минимальный объем транша для частных инвесторов, говорил РБК глава департамента фондового рынка Мосбиржи Борис Блохин.