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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнал о пункте соглашения с США, который сильно волнует Украину

NYT: Киев обеспокоен пунктом соглашения с США об одностороннем расторжении
Сюжет
Военная операция на Украине

Договор о гарантиях безопасности, подписанный Украиной и США 13 июня, содержит пункт об одностороннем расторжении, которым Вашингтон может воспользоваться после президентских выборов. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Этот пункт вызывает большое беспокойство у украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку именно этой лазейкой воспользовался экс-президент США Дональд Трамп для разрыва ядерного соглашения с Ираном в 2018 году. Трамп, в свою очередь, не скрывает критику по отношению к нынешним решениям властей США и обещает закончить военный конфликт на Украине в очень короткие сроки.

Как пояснил директор проекта по транснациональным угрозам в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Сет Джонс, это соглашение может быть полезным шагом для установления долгосрочных отношений с Украиной, но не приносящим того, чего действительно хотят украинцы — членства в НАТО.

На фоне появления публикации NYT в Белом доме заявили, что не знают, сохранят ли будущие американские власти подписанное с Украиной соглашение по безопасности.

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Документ не предусматривает введение американских войск на Украину в случае конфликта. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что соглашение даст понять, что Вашингтон будет поддерживать Киев еще долгое время. Документ рассчитан на десять лет, в течение которых США будут поддерживать Украину с помощью поставок оружия, тренировок военных и развития систем ПВО.

Подобные соглашения с Украиной подписали и другие страны, в их числе — Дания, Латвия, Нидерланды, Финляндия. Его также собирается подписать с Киевом Евросоюз.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Кандидатами, вероятнее всего, станут нынешний президент Джо Байден и бывший — Дональд Трамп от Демократической и Республиканской партий соответственно. Байдену 81 год, он является самым пожилым президентом в истории США, Трампу — 78. 

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Теги
Персоны
Украина США Белый дом Владимир Зеленский Джо Байден Дональд Трамп
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

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