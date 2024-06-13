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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области 15 населенных пунктов остались без света

Гладков: 15 населенных пунктов в Белгородской области остались без света
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате аварийного отключения электричества 15 населенных пунктов Белгородской области остались без света, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Электроэнергию отключили в Белгородском районе. Обесточены на время оказались поселки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, села Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьёвка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино, Головино, а также хутора Угрим и Водяной.

Губернатор уточнил, что восстановительные работы будут начаты после согласования с Минобороны.

Над Белгородской областью сбили дрон
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Военное ведомство ранее сообщило, что над Белгородской областью был сбит украинский дрон. Спустя примерно 20 минут после этого в регионе ввели режим опасности атаки беспилотников

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Теги
Персоны
Белгородская область Белгород Вячеслав Гладков электроэнергия отключение электричества
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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