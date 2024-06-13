Гладков: 15 населенных пунктов в Белгородской области остались без света

В Белгородской области 15 населенных пунктов остались без света

В результате аварийного отключения электричества 15 населенных пунктов Белгородской области остались без света, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Электроэнергию отключили в Белгородском районе. Обесточены на время оказались поселки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, села Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьёвка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино, Головино, а также хутора Угрим и Водяной.

Губернатор уточнил, что восстановительные работы будут начаты после согласования с Минобороны.

Военное ведомство ранее сообщило, что над Белгородской областью был сбит украинский дрон. Спустя примерно 20 минут после этого в регионе ввели режим опасности атаки беспилотников.