Гладков сообщил о ранении охранника и повреждении 10 машин при обстреле

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При обстреле поселка Томаровка в Белгородской области получил ранения местный житель, кроме того, повреждения получили десять автомобилей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В результате обстрела пострадал охранник коммерческого предприятия. Мужчину с осколочным ранением грудной клетки бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — написал глава региона.

Он добавил, что врачи оценивают состояние пострадавшего как среднетяжелое.

Автомобили, по словам губернатора, получили различные повреждения. Информация о последствиях обстрела уточняется, добавил Гладков.

Приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы после начала военной операции. Так, 12 июня, в Белгородской области попал под обстрел приграничный город Шебекино. В результате ранения получила женщина. Ее госпитализировали с осколочными ранениями рук, ног и грудной клетки.

Кроме того, были повреждены четыре частных дома. В двух многоквартирных домах выбило окна в квартирах. В одном из зданий оказалась повреждена линия газоснабжения. Также ущерб получили девять автомобилей.