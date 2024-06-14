 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Омск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил о ранении охранника и повреждении 10 машин при обстреле

Гладков: при обстреле Томаровки в Белгородской области пострадал охранник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

При обстреле поселка Томаровка в Белгородской области получил ранения местный житель, кроме того, повреждения получили десять автомобилей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В результате обстрела пострадал охранник коммерческого предприятия. Мужчину с осколочным ранением грудной клетки бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — написал глава региона.

Он добавил, что врачи оценивают состояние пострадавшего как среднетяжелое.

Автомобили, по словам губернатора, получили различные повреждения. Информация о последствиях обстрела уточняется, добавил Гладков.

Гладков предупредил жителей Белгородской области о «сложной опасности»
Политика
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы после начала военной операции. Так, 12 июня, в Белгородской области попал под обстрел приграничный город Шебекино. В результате ранения получила женщина. Ее госпитализировали с осколочными ранениями рук, ног и грудной клетки.

Кроме того, были повреждены четыре частных дома. В двух многоквартирных домах выбило окна в квартирах. В одном из зданий оказалась повреждена линия газоснабжения. Также ущерб получили девять автомобилей.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков обстрел Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Гладков предупредил жителей Белгородской области о «сложной опасности»
Политика
Гладков рассказал о серии атак на Шебекино и окрестности
Политика
Гладков сообщил о трех пострадавших при атаке беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 13 июн, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 13 июн, 17:18
Подъезд жилого дома обрушился в Шебекино. Видео Политика, 16:32
Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов Инвестиции, 16:29
Как свежие контрсанкции повлияли на денежные зачеты с нерезидентами Pro, 16:25
Кадры с места обрушения подъезда дома в Шебекино Политика, 16:24
В работе Avito произошел сбой Технологии и медиа, 16:18
СК возбудил уголовное дело за экскурсию на крышу в Петербурге Общество, 16:18
Вторая ракетка России вышла в полуфинал турнира WTA в Нидерландах Спорт, 16:15
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
Щербакова опровергла роман с футболистом Спорт, 16:05
От $200 тыс. до $1 млн. Как Bernstein объясняет цели для курса биткоина Крипто, 16:05
СК завел уголовное дело после ДТП с тремя погибшими в Благовещенске Общество, 16:03
Джорджа Мелони принимает саммит G7 в Апулии. Фотогалерея Политика, 16:03 
В Италии арестован предполагаемый пособник в побеге Артема Усса Общество, 16:00
Чего боится бизнес в новых ИТ-технологиях РБК и Millennium, 15:59
В Кишиневе отказались принять самолет с оппозиционерами из блока «Победа» Политика, 15:58