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Общество ,  
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Очевидцы рассказали об эвакуации московского аквапарка «Мореон»

Очевидцы рассказали об эвакуации московского аквапарка «Мореон»
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Посетителей аквапарка «Мореон» в московском микрорайоне Ясенево пришлось эвакуировать в пятницу днем. Очевидцы рассказали РБК, что посетителей выводили из здания организованно, многие выходили наружу в купальниках.

«Я была в момент эвакуации в здании. Точная причина [эвакуации] мне не известна. Люди резко начали покидать здание по просьбе персонала, даже не сдавая проходные браслеты, многие были в купальниках. Была довольно большая толпа, но вышли все оперативно, что очень порадовало», — рассказала РБК посетительница аквапарка.

Другая собеседница РБК сообщила, что об эвакуации людей уведомили по громкой связи. Постепенно сотрудники аквапарка вывели всех на улицу, сказала она.

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«Прозвучала пожарная тревога и всех попросили покинуть помещение. Но из-за шума воды было очень плохо слышно тревогу. Персонал помогал посетителям покинуть здание. Все вышли в купальниках просто на улицу», — сообщила РБК еще одна очевидица.

В пресс-службе московского управления МЧС РБК сообщили, что на адрес, где находится аквапарк, спасателям вызовов не поступало.

Администрация «Мореона» вечером 14 июня сообщила, что аквапарк не будет работать до конца дня. Билеты, забронированные на эту дату, будут действовать в другие дни, предупредила пресс-служба комплекса.

РБК направил запрос в многофункциональный комплекс «Мореон».

В ноябре 2019 года «Мореон» также эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва. В самом аквапарке тогда сообщили, что людей начали выводить по указанию руководства комплекса, позднее сработали сирены. Всего из здания эвакуировали порядка 2 тыс. человек.

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